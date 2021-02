Molto spesso nel gaming si parla di personaggi maschili, ma in questo articolo, abbiamo stilato una classifica per quanto riguarda le eroine preferite dai giocatori e dai fan dei videogiochi.

I 10 migliori personaggi femminili dei videogiochi.

Yuna, Final Fantasy

Complex definisce questo personaggio di Final Fantasy X un “abile evocatrice” che meritava il suo sequel, Final Fantasy X-2, e degno di un posto nella rivista di cultura pop delle 50 più grandi eroine dei videogiochi.

Elena Fisher, Uncharted

Questa reporter televisiva si ritrova sul caso di Nathan Drake nella loro prima avventura, Uncharted: Drake’s Fortune. Si evolve nella compagna di Drake nell’avventura e nella vita.

Sonya Blade, Mortal Kombat

Questa combattente è stata celebrata come uno dei personaggi originali di Mortal Kombat, ma è stata anche esclusa da diverse edizioni. Alla fine, è una sopravvissuta – un personaggio che, secondo Game Rant, si è evoluto in “più di un semplice viso carino”.

Rayne, BloodRayne

Metà vampiro e metà umana, è una forza. (Sul grande schermo, è stata originariamente interpretata da Kristanna Loken di Terminator 3.) Era anche il volto (in topless) dell’industria dei giochi in un famoso profilo di Playboy.

Ela, Rainbow Six Siege

Il “miglior difensore” di Rainbow Six Siege, secondo PCGamesN, lo Scorpion Evo 3 Ela che brandisce A1 si è dimostrata così popolare che è stata nerfata nell’aggiornamento Operazione Chimera del gioco sparatutto. (Ma nessuno potrà mai toglierle il potere di ispirare il cosplay)

Evie Frye, Assassin’s Creed

In Assassin’s Creed Syndicate, Evie di epoca vittoriana è una simpatica e furtiva assassina che condivide il palco con il suo gemello Jacob, ma, come dice Paste Magazine, “non si sente mai una volta come un protagonista secondario”.

Chell, Portal

Chell potrebbe non parlare nel suo gioco sparatutto, ma ha comunque sentito forte e chiaro. Il suo “semplice costume arancione” e “nessun accenno di personalità”, ha detto Games Radar, “celebrano il rafforzamento del femminile piuttosto che sottometterlo all’oggettivazione da parte dello sguardo maschile”.

Comandante Shepard, Mass Effect

Shepard è uno dei 30 migliori personaggi di videogiochi di tutti i tempi secondo un sondaggio dei fan di GameInformer, e una figura trascendente che può essere interpretata come uomo o donna.

Chun-Li, Street Fighter

Quando ha scatenato la furia delle arti marziali in Street Fighter II, Chun-Li è diventata il “primo personaggio femminile giocabile nella storia dei giochi di combattimento”, secondo IGN. In tal modo, secondo UGO.com, ha dimostrato che le donne protagoniste “potevano combattere proprio come le loro controparti maschili”.

Lara Croft, Tomb Raider

È un’archeologa. È un’avventuriera. È stata interpretata sullo schermo da due vincitrici di Oscar (Angelina Jolie e Alicia Vikander). È nella “World Video Game Hall of Fame” dello Strong Museum. Alla fine, come ha detto IGN, è la “first lady dei giochi“.