Il volantino lanciato in questo periodo da Carrefour è assolutamente in grado di convincere la maggior parte di noi all’acquisto di nuova tecnologia, con prezzi molto più bassi del normale, applicati direttamente su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Il risparmio è notevole, anche se sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, poiché gli stessi sconti non risultano essere sfruttabili online sul sito ufficiale. Tutti i prodotti vengono ad ogni modo commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione sbrandizzata, salvo indicazioni differenti.

Correte subito sul nostro canale Telegram per ricevere i codici sconto Amazon gratis e per scoprire le migliori occasioni della giornata.

Carrefour fa risparmiare gli utenti con tantissimi sconti speciali

Carrefour punta prima di tutto su un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, data l’enorme richiesta del 2020, oggi sicuramente ancora più appetibile con il prezzo finale di vendita che si aggira attorno ai 599 euro.

Molto interessanti sono anche le richieste attivate su altri modelli del brand, possiamo mettere le mani su tutta la fascia bassa della serie Galaxy A, in particolare potremo scegliere tra Galaxy A51, Galaxy A41, Galaxy A21s e Galaxy A31, spendendo al massimo 249 euro.

Le occasioni del volantino Carrefour non terminano ovviamente qui, si possono raggiungere altri prodotti ugualmente interessanti, come Xiaomi Mi Band 4, in vendita a soli 19,90 euro, ma anche Xiaomi Mi True wireless 2, il cui prezzo non andrà oltre i 34,90 euro.