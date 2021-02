Tutto pronto per il rilascio della MIUI 12 ora annunciata dalla società cinese Xiaomi per ben 27 telefoni del suo personale armamentario. L’annuncio è arrivato direttamente dalla alte sfere per tutte quelle che saranno le novità in gioco dal punto di vista grafico e delle funzioni integrate nel nuovo OS.

Il supporto arriverà tra qualche mese in Italia per una lista di fortunati detentori che non aspettano altro che vedere all’opera la nuova veste grafica e la nuova reattività del sistema operativo Android-based. Dopo gli annunci per la ricarica wireless a distanza e la promessa di migliori fotocamere prepariamoci a sfoderare tutti i GHz del nostro processore con la nuova release presto disponibile per tutti questi telefoni.

MIUI 12 di Xiaomi in arrivo: solo questi utenti potranno averla in anticipo per via ufficiale

L’aggiornamento OTA è in dirittura di arrivo per una moltitudine di smartphone Xiaomi che tra non molto potranno testare in anteprima le implementazioni software della casa cinese. Dopo il passaggio ai beta tester il canale pubblico accoglierà le ultime novità in arrivo per i seguenti dispositivi:

Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth

Mi 9 SE

Mi 9

Mi 9 Explorer

Mi 9 Pro 5G

Mi CC9

Mi CC9 Pro

CC9e

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30S

Redmi K30 Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Nel caso in cui il tuo device non si trovasse nella lista resta certa la possibilità di reperire la ROM altrove tramite la community di sviluppatori indipendenti che certamente si prodigherà nel concedere gli opportuni update personalizzati. In attesa di ulteriori info seguiteci su tutti i nostri canali.