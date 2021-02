Abbiamo immaginato spesso una situazione in cui la ricarica potesse sopravvenire senza l’utilizzo di scomodi caricabatterie a muro, powerbank o prese USB. Xiaomi sembra averci pensato per prima lanciando in esclusiva assoluta la sua nuova tecnologia Mi Air Charge Technology.

Dopo lo stupore scaturito dalla notizia circa l’implementazione dei nuovi moduli camera è tempo di compiere un ulteriore passo in avanti con una tecnologia che rischia di sbaragliare in tutto e per tutto la concorrenza. Benvenuti nella nuova era della rivoluzione wireless.

Xiaomi Mi Air Charge Technology

Una soluzione che sfrutta le onde millimetriche per irradiare un fascio di elettronici nell’etere. Sostanzialmente potremmo così riassumere il nuovo apparato made by Xiaomi che sta affascinando i cultori della tecnologia. Il potenziamento spaziale e la trasmissione di energia si sviluppa tramite l’apposito hardware remoto a cinque antenne con rilevamento di fase. Tali antenne indirizzano il segnale verso lo smartphone tramite un array composto da ulteriori 144 antenne trasmittenti basate sulla logica del beamforming.

Ulteriori sistemi di trasmissione sono previsti per quel che riguarda i sistemi beacon e ricezione. La prima antenna trasmette le info sulla posizione tramite un sistema low-energy mentre la seconda riceve e converte il segnale tramite 14 antenne.

La nuova ricarica wireless di Xiaomi riuscirebbe a garantire una potenza di ricarica pari a 5W per un singolo dispositivo per un raggio di diversi metri dalla sorgente. Non è esclusa la possibilità di una ricarica multi-device con la stessa efficienza e senza interferenze anche in presenza di ostacoli intermedi tra trasmittente e ricevente.

In futuro la tecnologia così descritta potrebbe essere usata anche con smartwatch, fitness band ed altri dispositivi della categoria indossabili oltre che per altri prodotti legati all’Internet delle Cose e della domotica. Tutto senza cavi per una libertà mai apprezzata come a partire da questo momento.