Nel corso di questo mese di Febbraio ci saranno tante iniziative per i clienti di WindTre, anche in occasione di San Valentino. Intanto l’operatore arancione non rinuncia alla sua classica azione commerciale volta ad ampliare il numero dei suoi abbonati. Come noto, il provider nelle ultime settimane si propone come alternativa ad Iliad ed alle sue tariffe low cost. In questo senso è stata lanciata la tariffa Star+.

WindTre, la sfida contro Iliad con la tariffa da 100 Giga internet

Il pacchetto a composizione della WindTre Star+ prevede consumi senza limiti per le telefonate e degli SMS con l’aggiunta di 100 Giga per la connessione di rete sotto rete 4G e 4,5G. Agli abbonati sarà richiesto un costo mensile di 7,99 euro cui si aggiungono poi 10 euro per l’attivazione ed il rinnovo della SIM card.

Ovviamente questa promozione di WindTre è in linea con altre ricaricabili presentate al pubblico dei neo abbonati. Gli utenti interessati dovranno quindi richiedere la portabilità del numero da altro operatore. Al tempo stesso l’attivazione non potrà avvenire attraverso i classici canali online di WindTre ma solo ed esclusivamente attraverso uno degli store disponibili sul suolo nazionale.

La promozione Star+ ha l’obiettivo di porsi come alternativa ad Iliad ed alla sua nuova – e riconfermata – tariffa chiamata Giga 70. In base ai bundle delle due offerte, il vantaggio degli utenti di WindTre è chiaro sia per i costi che per le soglie di consumo. Gli abbonati dell’operatore arancione beneficiano di più Giga per internet (100 contro 70) e di un minor costo mensile (con un risparmio netto di 2 euro).