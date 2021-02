Come svelato qualche giorno fa da alcuni rumors, il produttore cinese Vivo ha presentato ufficialmente in queste ore un nuovo device di fascia media. Si tratta del nuovo Vivo S7t e, per il momento, verrà distribuito per il solo mercato cinese ad un prezzo inziale di circa 335 euro al cambio attuale.

Vivo S7t è ufficiale per il mercato cinese: ecco le specifiche

Il produttore cinese Vivo ha quindi svelato in veste ufficiale in Cina il suo nuovo smartphone medio di gamma. Tuttavia, analizzando le specifiche tecniche, si tratta di una versione leggermente differente rispetto allo scorso Vivo S7. Tra i due, infatti, cambiano soltanto pochi dettagli, tra cui il processore e la batteria. Il nuovo modello può contare su uno dei nuovi processori di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 820, mentre sull’altro device è presente il SoC Snapdragon 765G di Qualcomm.

Cambia invece di poco la batteria, che qui passa da 4000 mAh a 4100, ma rimane però il supporto alla ricarica rapida da 33W tramite porta di ricarica USB Type C. Il resto delle specifiche tecniche è invece praticamente identico tra i due smartphone dell’azienda. Vi riassumiamo qui di seguito la scheda tecnica.

Vivo S7t – scheda tecnica