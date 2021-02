Il volantino Unieuro attivato fino al 7 febbraio, raccoglie la soluzione delle scorse settimane, che ricordiamo essere un Fuoritutto, e la estende fino al termine del weekend corrente, proponendo all’intero pubblico italiano prezzi molto alla portata.

Il risparmio può essere raggiunto sia nei singoli punti vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, che sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso l’utente potrà godere della spedizione presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, solo nel momento in cui spenderà più di 49 euro per l’ordine complessivo (inteso come somma di più prodotti).

Unieuro: le offerte del volantino non hanno rivali

Unieuro da sempre sorprende per l’estrema versatilità delle proprie campagne promozionali, anche in questo caso riesce a convincere con una lunga serie di prezzi bassi, applicati prima di tutto sugli smartphone di fascia alta. Tra questi spicca sicuramente l’incredibile Samsung Galaxy Note 20, un modello lanciato verso la fine del 2020, ed oggi già scontato ad un prezzo complessivamente accettabile, pari nello specifico a 729 euro.

Coloro che invece vorranno spendere cifre maggiormente ridotte, godendo comunque di prestazioni e di prodotti di alto livello, potranno affidarsi interamente al Motorola Edge 5G, uno smartphone relativamente economico, dato il prezzo di 379 euro, da consigliare a per la sua ottima qualità generale.

Le proposte del volantino Unieuro chiaramente non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna dovete comunque decidere di aprire subito le pagine inserite qui sotto nel dettaglio.