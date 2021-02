Trony propone al pubblico italiano un volantino che a prima vista apparirebbe come uno dei più interessanti in circolazione, sebbene dal canto suo presenti importanti limitazioni che impediscano agli utenti di accedervi a tutti gli effetti senza pensieri particolari.

La soluzione che andremo a descrivere, infatti, è stata attivata solamente in determinate regioni del territorio, in particolare parliamo di Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino Alto Adige e del paese di Affi, con possibilità di acquisto esclusivamente in negozio (non online sul sito ufficiale).

Al pari di un SottoCosto, anche in questo caso il cliente che sarà interessato all’acquisto dovrà necessariamente fare i conti con le poche scorte a disposizione, ciò sta a significare che potrebbero terminare le disponibilità da Comet, ancora prima che la campagna scada.

Trony: il volantino è uno dei migliori

L’idea di Trony, con i suoi Black Days, è stata quella di avvicinarsi agli utenti che al giorno d’oggi non vogliono spendere cifre particolarmente elevate per l’acquisto di un prodotto di tecnologia, per questo motivo ha deciso di puntare direttamente su modelli non particolarmente costosi, il cui prezzo non supera i 569 euro.

Il migliore resta l’ormai celeberrimo Samsung Galaxy S20 FE, il terminale lanciato nel corso del 2020, e richiestissimo dalla popolazione, con le stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con all’interno il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo attuale lo abbiamo indicato poco sopra, per la versione con 128GB di memoria ROM e garanzia di 24 mesi.