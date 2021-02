Il futuro di Iliad sarà sempre più caratterizzato dalla presenza delle reti 5G. In anticipo rispetto a quelli che erano le tempistiche previste per il rilascio, il gestore francese già nella parte conclusiva dello scorso anno ha avviato la sperimentazione delle nuove linee internet in Italia. Al tempo stesso, con il lancio del 5G è stata confermata a listino la prima iniziativa low cost 5G Ready: la Giga 70.

Iliad, la tariffa Giga 70 ed il 5G disponibile in maniera gratuita

Allo stato attuale il 5G di Iliad è già disponibile in 20 città d’Italia: il gestore può assicurare la copertura internet in alcune aree di grandi città come Roma, Milano, Bologna, Torino, Firenze. Il processo di lancio continuerà anche nei prossimi mesi, con l’arrivo di ulteriori città nella lista del 5G Iliad.

Sul fronte commerciale come detto Iliad ha confermato a listino la sua tariffa Giga 70. Quella che doveva essere una promozione in edizione limitata, ora è disponibile senza limiti di tempo. I clienti che optano per questa ricaricabile pagheranno un costo mensile di 9,99 euro. I consumi ricorrenti prevedono chiamate ed SMS infiniti, cui si aggiungono 70 Giga per la navigazione internet.

Il 5G è incluso nel prezzo di questa promozione. A conti fatti, quindi la scelta commerciale del provider francese è diversa da quella di altri operatori. Se TIM, Vodafone ed anche WindTre hanno lanciato per i loro clienti delle specifiche opzioni 5G, le reti internet di nuova generazione sono disponibili a costo zero per chi sceglie la nuova tariffa di Iliad.