Google sembra che sia in fase di test per quanto riguarda una nuova interfaccia grafica per una delle schermate più importanti di Maps, ossia quella riguardante la selezione dell’itinerario . XdaDevelopers ha scovato una grafica totalmente rivoluzionata, con la parte superiore che è stata ripulita da tutte le informazioni, eccezion fatta per i campi di inserimento del punto di partenza e di quello di arrivo. La parte inferiore, invece, si va ad arricchire con una tenda a scorrimento.

Google Maps: la novità potrebbe non rendere l’esperienza migliore

Come possiamo vedere dalle due immagini sopra, se nella versione attuale si ricevono info su quattro itinerari diversi a seconda del metodo di percorrenza, in quella test se ne vedono solamente due nella tendina a scorrimento, facendo sì che la comprensione delle opzioni a disposizione sia meno immediata.

Di fatto, in questo modo, consultare le varie opzioni sarà meno intuitivo e non solo, farlo leverà sempre spazio al cuore della schermata, ossia la mappa con l’itinerario tracciato, la quale risulterà compressa dal menù inferiore. Questo elemento è presente anche ora, ma a parità di informazioni la soluzione richiede meno spazio, con la barra in alto che ha una funzione duplice. Tuttavia, in compenso, l’opzione per l’impostazione dell’orario della partenza potrebbe risultare più facilmente accessibile.

Allo stato attuale, non si sa se Google vorrà rendere questo cambiamento definitivo, il quale rende l’impatto più minimal ed elegante quando selezioniamo l’itinerario, ma non è sicuro che migliorerà l’esperienza per gli utenti. Qualcuno potrebbe essere disorientato dalla novità, ma a livello di economia di informazioni e di spazio, sembra essere più un passo indietro che in avanti, a differenza della modalità Split Screen per Street View introdotta recentemente.