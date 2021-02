I SuperaSaldi continuano, nei negozi Euronics gli utenti potranno continuare a mettere le mani su grandissimi prodotti di tecnologia, a prezzi decisamente ribassati rispetto ai vari listini del momento, in questo modo sarà possibile spendere poco e risparmiare il più possibile.

Coloro che vorranno approfittare degli ottimi sconti che andremo a raccontare, devono comunque sapere che saranno attivi solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Al netto della suddetta limitazione, è importante sottolineare la presenza del Tasso Zero, ovvero della possibilità di optare per un finanziamento senza interessi, solo nel momento in cui si spenderanno più di 299 euro (previa approvazione).

Euronics: gli sconti come non li avete mai visti

Sono oltre 25 le pagine del volantino Euronics, forte segnale della grandissima varietà di promozioni attivate fino al 17 febbraio 2021, salvo esaurimento scorte anticipato.

Gli smartphone sono rappresentati da Samsung Galaxy Note 10 Lite a 399 euro, Samsung Galaxy A12 a 179 euro, Galaxy A31 a 229 euro, Galaxy A15 a 279 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 299 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A15 a 139 euro, Oppo A72 a 189 euro, Vivo Y70 a 249 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Vivo X51 a 729 euro, Motorola Razr New Fold a 1399 euro, Motorola E7 Plus a 149 euro e Motorola Moto E6s a 299 euro.

