Comet raccoglie grandissimi sconti direttamente nel proprio volantino online, grazie al quale gli utenti possono pensare di riuscire a risparmiare il più possibile sulla tecnologia e non solo, senza essere minimamente costretti a spostarsi dal divano di casa propria.

La spedizione, come al solito quando parliamo di Comet, risulta essere completamente gratuita direttamente al proprio domicilio, nel momento in cui vengono spesi più di 49 euro. Quanto indicato è da considerarsi valido indistintamente dalla tipologia di merce acquistata, in altre parole è attiva per qualsiasi acquisto.

Comet: quali sono gli sconti più interessanti

I prezzi inclusi nel volantino Comet sono complessivamente molto interessanti, a partire dal Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, lo smartphone che tutti desiderano e che ancora oggi presenta comunque un prezzo decisamente più alto del previsto, poiché a tutti gli effetti sono necessari 1159 euro per il suo acquisto definitivo (invece dei 1329 euro di listino).

Sempre restando nella fascia alta, spicca anche l’ottimo LG Wing, il dispositivo più rivoluzionario lanciato dall’azienda verso la fine del 2020, il cui prezzo comunque si aggira sempre sui 1158 euro, diventando proibitivo per la maggior parte di noi.

Le proposte del volantino non terminano qui, sono comunque disponibili anche gli ultimi Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, con cifre praticamente identiche ai listini di lancio, e tantissimo altro ancora.

Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale di Comet, dovete aprire direttamente questo link.