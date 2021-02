Android: 8 app a pagamento oggi gratis sul Play Store di Google

Confrontare il sistema operativo Android con altre piattaforme al giorno d’oggi risulta davvero inutile visto che l’esperienza di casa Google risulta la più completa in assoluto.

Il robottino verde negli ultimi anni è cresciuto in maniera spaventosa, riportando tanti successi e scavando un solco veramente ampio che lo divide dalla concorrenza. Secondo quanto riportato gli utenti attivi con piattaforma Android sono oltre 2 miliardi in giro per il mondo con utilizzo di almeno una volta al mese. Il tutto grazie ovviamente alla grande versatilità di cui Android gode, caratteristica che consente di modificare qualsiasi aspetto del proprio smartphone. Il merito è chiaramente di una grande propensione alla personalizzazione, la quale viene accentuata dalla presenza del Play Store di Google.

Il noto market è infatti un punto di riferimento soprattutto in questi giorni visto che ci sono tantissimi titoli a pagamento offerti gratis. Chiaramente questa promo durerà per pochi giorni in relazione anche al titolo che scegliete di scaricare.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi questi titoli a pagamento del Play Store e sono totalmente gratuiti per tutti gli utenti

Qui in basso potete trovare una lista ben fornita con diversi titoli a pagamento che solo per oggi gli utenti Android potranno scaricare gratuitamente. Potete procedere al download direttamente dai link diretti che trovate proprio nell’elenco sottostante.