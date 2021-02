Vodafone ha aderito, insieme con altri operatori, alla campagna del bonus internet. Il provider inglese assicura questa promozione agli utenti che attivano ex novo un’offerta la Fibra Ottica.

Il bonus internet di Vodafone prevede uno schema ben delineato per gli abbonati che ne faranno richiesta. L’agevolazione potrà essere utilizzata per i piani di Fibra Ottica che al tempo stesso sono integrati dall’acquisto di un tablet. Per quanto concerne la richiesta, avranno accesso al bonus internet i clienti con certificazione ISEE aggiornata al 2020 il cui valore sia inferiore a 20.000 euro.

Vodafone, il bonus da 500 euro per le tariffe di Fibra ottica

Il bonus internet per Vodafone così come per altri operatori ha un valore di 500 euro. Nella fattispecie, con l’operatore inglese il voucher sarà equamente diviso in due parti: i primi 240 euro verranno utilizzati come sconto netto per la Fibra ottica, mentre 260 euro saranno a copertura dell’acquisto del tablet.

L’offerta Fibra ottica prevista da Vodafone è la classica Unlimited Plus. In questo caso, il prezzo (con bonus internet già incluso) sarà di 19,90 euro. Gli utenti avranno connessione internet senza limiti per la Fibra ottica più chiamate senza limiti verso tutti con esenzione da scatto alla risposta.

Gli utenti di Vodafone potranno anche scegliere un tablet in associazione all’offerta Fibra Ottica. La linea del provider inglese, in questo caso, differisce da quella prevista da TIM e da WindTre. Vodafone infatti ha fissato uno sconto di 260 euro per il tablet: ai clienti sarà garantita la scelta del dispositivo, con possibilità di aggiungere una quota extra in caso di dispositivi dal prezzo superiore a quello fissato.