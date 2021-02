L’offerta di Sky in termini di esclusive resta sempre molto ricca. Attraverso la piattaforma satellitare, gli utenti possono seguire una serie di eventi tra cui la Serie A, la Champions League, la Formula 1 ed il motomondiale. La novità di questi ultimi mesi sta nella proposta di Sky, non più disponibile soltanto attraverso la tecnologia del satellitare ma anche attraverso il digitale terrestre.

Sky, le offerte per Calcio e Sport ora anche sul digitale

La maggior parte dei canali, parte dei ticket di Sport e Calcio, è attualmente disponibile sul digitale terrestre. I clienti potranno quindi accedere alle principali esclusive di Sky senza utilizzare un decoder ed anche senza parabola. Per quanto concerne i costi, invece, questi sono ridotti rispetto ai pacchetti del satellitare.

In base all’attuale offerta commerciale, il doppio pacchetto Calcio e Sport di Sky avrà un prezzo fisso di 34,90 euro per i primi dodici mesi di abbonamenti. La promozione si apre a tutti coloro che scelgono di attivare un nuovo abbonamento, ma anche a quella platea di clienti che già hanno un piano per il satellitare.

Le offerte di Sky per il digitale terrestre sono a loro volta integrate da alcune opzioni aggiuntive. Gli abbonati, ad esempio, potranno beneficiare del servizio di streaming Sky Go per guardare i propri eventi preferiti anche al di fuori delle mura domestiche. Il servizio di streaming è completamente a costo zero. Altro importante fattore è quello dei canali Cinema. Chi sceglie le offerte di Sky attraverso il digitale terrestre potrà accadere, senza spese extra, agli ex canali Cinema di Mediaset Premium.