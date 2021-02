PlayStation Plus, i giochi gratuiti di febbraio sono adesso disponibili!

La gamma di giochi gratuiti per PlayStation Plus per febbraio è ufficialmente qui! Da oggi, Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition e Concrete Genie possono essere riscattati gratuitamente da coloro che si abbonano (o sono già abbonati) al servizio PlayStation Plus. Nello specifico, Destruction AllStars è un nuovissimo videogioco per PlayStation 5, Control: Ultimate Edition è disponibile sia per PS5 che per PS4 e Concrete Genie è un titolo esclusivamente per PS4.

I titoli PlayStation Plus possono essere riscattati solo per un periodo di tempo limitato. In particolare, Control: Ultimate Edition e Concrete Genie potranno essere scaricati gratuitamente per tutto il mese di febbraio, mentre Destruction AllStars rimarrà disponibile anche per tutto marzo e fino all’inizio di aprile. Quest’ultimo era uno dei pochi giochi next-gen che avrebbe dovuto essere disponibile sin dal primo giorno del lancio di PlayStation 5, ma il cui lancio è stato poi rimandato.

Questi titoli sono anche legati all’abbonamento, quindi chiunque abbia un abbonamento a PlayStation Plus scaduto perderà l’accesso a questi giochi, anche se diventeranno nuovamente disponibili se ci si iscriverà in futuro.

Tutti i nuovi giochi gratuiti di cui sopra sono disponibili per essere aggiunti alla tua libreria. Dovrai solo trovare la loro scheda sullo Store e scaricarli da lì. Come specificato poco sopra, Control: Ultimate Edition, Destruction AllStars e Concrete Genie possono ora essere rivendicati gratuitamente da PlayStation Plus. Destruction AllStars è disponibile tramite PlayStation Plus fino al 5 aprile, mentre Control: Ultimate Edition e Concrete Genie sono disponibili fino al 1 marzo. Cosa ne pensate della lineup di videogiochi gratuiti per PlayStation Plus di febbraio? Sei entusiasta di provare qualche titolo in particolare?