Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon, ha recentemente annunciato che, a partire dal terzo trimestre del 2021 non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato, che sarà invece assunto da Andy Jassy.

Bezos resterà comunque in azienda, nel ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla notizia decisamente inaspettata.

Amazon: Jeff Bezos non sarà più Amministratore Delegato

Fondato nel 1994 come “semplice” negozio di libri online, Amazon è diventato con il passare del tempo il più grande store virtuale di sempre; ma questa è solo la punta dell’iceberg. Amazon eroga infatti servizi su internet, tanto che Amazon Web Services è ad oggi il più grande provider di servizi cloud al mondo, nonché fonte di guadagni ben superiori a quelli del più noto store.

All’interno della lettera per 1.3 milioni di impiegati, Bezos ripercorre tantissime “invenzioni” della storia di Amazon, con una chiosa a metà tra l’ironico ed il compiaciuto: “pochi anni dopo un’invenzione sorprendente, quella che era una novità diventa la norma. E la gente sbadiglia. E quello sbadiglio è il più grande complimento che un inventore possa ricevere“.

Bezos non lascia comunque Amazon, non è “stanco”, vuole solo avere il tempo per dedicarsi anche ad altro, ma promette che ci sono cose in cantiere che continueranno a stupire; e noi siamo qui in attesa di meravigliarci. Non ci resta che attendere ancora qualche tempo per ricevere delle meravigliose (sicuramente) notizie.