Audi, la famosa casa automobilistica tedesca, ha annunciato una scelta che ha lasciato molti di stucco. L’idea, o meglio la certezza, è di abbandonare per due dei suoi principali modelli la produzione di motori a combustione per spingere solo la versione elettrica. Ecco quali sono e perché l’azienda del gruppo Gruppo Volkswagen si sta spingendo verso il futuro dell’elettrico.

Ecco i 2 modelli che Audi realizzerà solo nella versione elettrica

Dopo la scelta di Stellantis di riconvertire la produzione di Trémery, lo stabilimento francese di motori diesel, da Audi arriva una notizia simile, ma che riguarda il futuro di due dei suoi modelli più famosi e amati.

È stato Markus Duesmann, CEO di Audi, ad aver informato la stampa tedesca di questa scelta aziendale. Le due vetture che entro il 2030 saranno realizzate e vendute solo con motorizzazioni elettriche sono l’Audi A4 e A6. Intanto però la Casa dei 4 anelli nel 2023 presenterà le nuove generazioni di questi due modelli dotati ancora di motori a combustione.

Tuttavia le Audi A4 e A6 per ora saranno proposte solo nella variante ibrida. Per quelle completamente elettriche bisognerà aspettare ancora un po’. L’azienda tedesca sta lavorando tenacemente per raggiungere l’obbiettivo futuro di produrre solo automobili elettriche. Anche perché, con l’espansione di questo mercato, si presuppone che i Governi non incentiveranno più l’acquisto delle vecchie motorizzazione e forse nemmeno quelle con unità Plug-in. Ecco spiegata la scelta drastica di Audi che rivoluzionerà la sua produzione, e di conseguenza l’offerta, nel giro di circa 15 anni.

Il numero uno di Audi ha anche fornito qualche dettaglio in più sull’auto che sarà presentata nel 2024 frutto del duro lavoro del Team di Artemis. Non ha svelato il modello, ma ha chiaramente detto che non sarà un SUV superiore al Q7 e nemmeno una berlina superiore alla A8. Di conseguenza si potrebbe pensare a una concept car.

Per ora il 9 febbraio sarà presentata la e-tron Gt, che racchiude in sé il concetto di Gran Turismo completamente elettrico.

Il futuro di Audi sembra essere segnato e tutto dipenderà dalle tecnologie messe in campo da Artemis in grado di realizzare avanzate batterie per auto completamente elettriche.