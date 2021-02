WindTre garantisce a tutti i suoi clienti la possibilità di accedere al famoso “Bonus internet” per la dotazione di Fibra ottica e di un’offerta per la telefonia domestica. Questo vantaggio potrà essere richiesto da tutti i clienti che presentano un’attestazione ISEE di almeno 20.000 euro. Il bonus ha un valore netto di 500 euro.

WindTre, il bonus da 500 euro garantito per la Fibra ottica

L’agevolazione dal valore di 500 euro sarà detratta direttamente nelle prime fatture dei clienti. Oltre ad assicurare uno sconto sui servizi della telefonia, il “Bonus Internet” sarà utile anche per acquistare un dispositivo mobile, in questo caso un tablet.

La proposta pensata da WindTre per l’occasione si chiama SuperFibra. Il primo anno, gli utenti pagheranno un costo mensile di 7,31 euro. I servizi della promozione prevedono la connessione in Fibra ottica a cui devono essere aggiunte le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta. Per quanto concerne il tablet, i clienti potranno acquistare un Lenovo Tab M10 FHD Plus a costo zero.

Disponibile anche una seconda versione della SuperFibra di WindTre: in questo caso il prezzo sarà di 12,31 euro. Gli utenti avranno sempre connessione internet con velocità della Fibra ottica più chiamate illimitate. Il tablet messo a disposizione da WindTre sarà il Samsung Galaxy TAB S6 LITE. Al netto del costo di listino e dello sconto per il “Bonus Internet” i clienti dovranno aggiungere una differenza pari a 159,99 euro.

Tutti coloro che sono interessati a queste offerte possono consultare il sito internet di WindTre e compilare il modulo online per l’adesione.