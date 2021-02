WindTre ha iniziato a diramare una serie di SMS di notifica ad alcuni fortunati utenti che hanno la possibilità di attivare la nuova offerta che regala 60 Giga Gratis da usare entro una finestra promozionale di 6 mesi. Entro tale lasso di tempo la navigazione aggiuntiva è garantita senza spese extra attraverso il proprio numero per tutte le app ed i browser disponibili per dispositivi Android ed iOS ed altri device grazie alla possibilità di fare hotspot a costo zero. Scopriamo insieme i termini della nuova iniziativa.

WindTre si guadagna la fiducia degli utenti con il regalo di inizio Febbraio

Massima copertura, grande velocità e prezzi onesti potrebbero bastare a configurare le rosee aspettative di una società nata dalle costole degli operatori Wind e Tre Italia. A tutto questo si può aggiungere oggi la nuova iniziativa che prevede Internet Gratis dopo la ricezione del nuovo messaggio in cui si può leggere:

“Fai il pieno di GIGA con il regalo che WINDTRE ti ha riservato: GRATIS 10 GIGA al mese per 6 Mesi! Inizia subito ad usarli: rispondi 10 PROMO a questo SMS entro 3 giorni. I GIGA si aggiungono alla tua offerta senza alcun costo e si disattiveranno automaticamente alla fine del periodo promozionale”.

La nuova campagna è valida ad personam e quindi a discrezione dell’operatore per i suoi clienti. Per attivare l’opzione per Internet Gratis con WindTre occorre inviare semplicemente un messaggio in Reply con scritto 10 PROMO entro un termine massimo di tre giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione.

La promo consiste in 10 Giga al mese offerti gratuitamente per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione. Il rinnovo mensile è automatico con la disattivazione che avviene senza l’intervento dell’utente allo scadere dell’opzione prevista.