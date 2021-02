Non solo Esselunga, Carrefour e Bennet, anche uno splendido volantino Coop è stato attivato direttamente online sul sito ufficiale, e permetterà ai singoli consumatori di risparmiare più del previsto sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia (e non solo).

Se da tempo cercavate una soluzione da cogliere al volo direttamente dal divano di casa vostra, sappiate che il volantino Coop potrà assecondare perfettamente le vostre necessità e richieste in generale, tutti gli sconti elencati nell’articolo sono disponibili solamente online, con spedizione gratis a domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro (senza distinzioni o limiti in relazione alla categoria merceologica).

Volantino Coop: nuovi sconti con offerte mai viste prima

Il volantino Coop non disdegna i migliori prodotti in circolazione, i cosiddetti top di gamma per intenderci, per questo motivo ha deciso di includere soluzioni come Samsung Galaxy S20 Ultra, Apple iPhone 12, Oppo Find X2 pro e Samsung Galaxy S20 FE, con prezzi che oscillano tra i 669 euro di quest’ultimo ed i 1379 euro necessari per l’S20 Ultra.

Chiaramente, consapevole che la maggior parte di noi non dispone di un quantitativo così elevato da investire nell’acquisto di uno smartphone, l’azienda ha deciso di attivare anche sconti mirati sulla fascia medio-bassa, come Huawei P30 Lite, Motorola G8 Plus, Motorola E5 Plus, Samsung Galaxy S7, Huawei P Smart o simili.

Tutte le altre offerte racchiuse all’interno del volantino Coop le potete scoprire nel dettaglio aprendo subito le pagine a questo link.