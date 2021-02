Telegram supera WhatsApp e gli ruba gli utenti: ecco le sue funzioni in più

Il mondo Telegram sta intrigando sempre più persone, soprattutto quelle che non credono più in WhatsApp dopo l’annuncio della prossima modifica di termini e condizioni della privacy. La messaggistica potrebbe infatti vedere presto una nuova ondata di defezioni, le quali vedranno gli utenti scappare dall’applicazione in verde per finire in quella colorata di azzurro.

In realtà durante le ultime settimane oltre 40 milioni di nuovi utenti hanno popolato Telegram, applicazione che gode di qualche funzione in più rispetto a WhatsApp. Una di queste corrisponde proprio ai canali, spazi nei quali si può discutere di qualsiasi cosa o dove è possibile trovare offerte come ad esempio quelle Amazon. Ecco infatti il nostro canale Telegram ufficiale con codici sconto in regalo.

Telegram: ecco le funzionalità primarie descritte dal Play Store di Google