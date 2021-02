EA Sports sta facendo rivivere la sua serie di football collegiale dormiente, ha confermato l’editore. “Per chi non ha mai smesso di crederci…” ha detto l’editore nel suo annuncio su Twitter. L’annuncio era accompagnato da un’immagine che diceva “Il football universitario sta tornando”. EA ha anche lanciato un nuovo account Twitter chiamato EA Sports College.

Ecco tutte le novità sulla serie EA Sports

L’annuncio non menziona l’NCAA per nome, quindi potrebbe essere che EA stia andando avanti con una partita di football del college senza il coinvolgimento dell’associazione. Riporteremo con maggiori dettagli non appena saranno resi disponibili.

L’ultima partita di NCAA Football è stata NCAA Football 14 del 2013. Un sequel era in fase di sviluppo, ma è stato cancellato nel settembre 2013 in seguito alla risoluzione della causa legale di EA con ex giocatori collegiali.

Anche il contratto di EA con la NCAA per le partite di football del college è stato risolto quell’anno. Sebbene EA abbia successivamente firmato un accordo con la Collegiate Licensing Company per più partite di football universitarie, secondo i termini dell’accordo, nessun futuro gioco di football universitario EA potrà utilizzare il nome della NCAA o marchi associati.

Secondo ESPN, EA sta sviluppando il nuovo gioco del college football per PlayStation 5 e Xbox Series X | S, ma l’editore non ha ancora rilasciato alcun annuncio ufficiale. EA Sports College Football, come verrà chiamato il gioco, presenterà più di 100 squadre, insieme alle loro divise, playbook e tradizioni. Tuttavia non ci saranno nomi, immagini e somiglianze di giocatori reali a causa delle regole NCAA.

Gli ultimi giochi Madden di EA hanno incluso alcune squadre universitarie e il management di EA aveva suggerito che un giorno sarebbe tornato ai giochi di football del college. Snoop Dogg e Todd Howard, entrambi grandi fan dei giochi di football del college, hanno invitato EA a far rivivere la serie, quindi questo deve essere un giorno felice per loro.

Nel 2016, Howard ha detto: “EA, puoi fare di nuovo NCAA Football, per favore? Quel gioco onestamente era importante per me. Ora non ce la fanno più e c’è un buco nella mia vita”.