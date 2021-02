Carrefour vuole ritagliarsi un posto nel cuore dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore offerta di tecnologia, per rinnovare il proprio smartphone o i dispositivi che possiedono nella propria abitazione. Per questo motivo l’azienda ha deciso di lanciare un volantino ricchissimo di prezzi bassi ed incredibile importanza.

La soluzione, come già accaduto in passato, nasce per essere distribuita ufficialmente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e non per essere fruibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti possono accedere agli sconti solamente recandosi personalmente in negozio, inoltre ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand (salvo indicazione differente).

Carrefour: il volantino è assurdo, tantissimi prezzi bassi per tutti

Il prodotto da non lasciarsi assolutamente sfuggire è il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità estremamente elevata, lanciato sul mercato nel corso del 2020 con un listino superiore ai 1000 euro, finalmente acquistabile a cifre complessivamente più contenute ed abbordabili per la maggior parte di noi. Al giorno d’oggi, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi, e con 128GB di memoria interna, saranno necessari solamente 599 euro.

Le alternative del volantino Carrefour chiaramente non mancano e sono ugualmente interessanti, anche se hanno prezzi inferiori (e lo sono anche qualitativamente) al suddetto. Se volete conoscere la campagna da vicino, potete comunque decidere di aprire le pagine che trovate direttamente nell’articolo.