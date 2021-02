Altri oggetti stagionali a tempo limitato sono ora disponibili in Animal Crossing: New Horizons. Da questo momento fino al 14 febbraio, i giocatori possono ordinare due articoli speciali per San Valentino: un cuore di cioccolato e un bouquet a forma di cuore.

Ecco le novità su questo aggiornamento

Entrambi gli articoli possono essere acquistati dalla scheda Stagionale in Nook Shopping e costano 1.200 campane ciascuno. Un paio di altri articoli stagionali sono ancora disponibili fino ad oggi 3 febbraio, tra cui un tappeto da calcio e un megafono per celebrare il Super Bowl.

I nuovi oggetti stagionali sono arrivati ​​come parte dell’aggiornamento di gennaio di Animal Crossing, che ha anche aggiunto l’evento Festivale al gioco. Ciò si svolgerà alla fine di questo mese, il 15 febbraio. Come parte dell’evento, Pave, il pavone danzante, visiterà la tua isola e potrai catturare piume di diversi colori e scambiarle con le ricompense.

In vista di Festivale, le Able Sisters e Nook’s Cranny venderanno vestiti e mobili per le feste. Potrai anche acquistare un nuovo set di reazioni e chiunque installi l’aggiornamento di gennaio riceverà un set di maracas per posta come regalo gratuito da Nintendo.

Altre notizie sul gioco, Animal Crossing: New Horizons ha superato più di 30 milioni di copie vendute, rendendolo il primo gioco esclusivo per console della storia a raggiungere quel traguardo in un anno solare. Ciò rende anche New Horizons il secondo gioco per Switch first party più venduto fino ad oggi, dietro solo a Mario Kart 8 Deluxe, che ha venduto 33,41 milioni al 31 dicembre.