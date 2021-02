È tempo di novità in casa Windtre, è infatti in arrivo un nuovo canvass di offerte che sostituirà quello che ci ha accompagnati da Novembre 2020, vediamo un po’ insieme cosa porta di nuova questo rinnovato catalogo.

Offerte per tutti i gusti

Mobile-Family

L’offerta family consente di attivare fino a 3 SIM family, previa però l’attivazione di una tra Large, XLarge, Unlimited, Smart Pack 100 5G o Smart Pack Unlimited 5G, a seguito delle quali, avrete una settimana di tempo per attivare l’opzione family se lo desiderate.

Mobile- Internet e voce

Per quanto riguarda questa fascia, Windtre mette a disposizione 5 possibilità, si parte da 20 GIGA a 11,99 euro mensili con pagamento Easy Pay.

Mobile- Solo Internet

Per quanto riguarda il pool di offerte pensate per la navigazione mobile, abbiamo un range ben stratificato, con un’offerta per chi ha pretese davvero basse ovvero Smart Security che a 24,90€ l’anno offre 500Mb al mese, oppure per chi vuole di più, abbiamo Cube Large che offre 100Gb e WebCube 4G+incluso a 12,99€ al mese con Easy Pay.

Mobile-Under 30

Gli under 30 hanno accesso ad un’offerta speciale che consente loro di fruire di 100 GIGA, minuti ed SMS illimitati a 14,99 euro al mese con Easy Pay sfruttando anche la connessione 5G, con ulteriori 50 GIGA in omaggio durante la settimana dalle 8 alle 15 esclusa la Domenica.

Mobile Junior 16

Offerta dedicata a tutti gli utenti under 16 che intendono pagare con credito residuo, essa offre 60 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS con lo stesso bonus della precedente, ovvero 50 GIGA gratis da usare tutti i giorni, domenica esclusa, dalle 8 alle 15.