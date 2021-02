Fino al 10 febbraio 2021, solo in determinati punti vendita sul territorio nazionale, Trony ha deciso di lanciare i cosiddetti Black Days, ovvero una campagna promozionale che vuole richiamare il Black Friday, proponendo tantissimi sconti veramente molto speciali.

Come avete potuto intendere, l’accesso alla suddetta è aperto solamente a determinati utenti in Italia, in particolare a coloro che avranno la possibilità di recarsi personalmente in un negozio fisico dislocato in Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Affi o Piemonte, entro la data indicata. Allo stesso modo, il numero di scorte disponibili può essere assimilato quasi al SottoCosto, sono purtroppo limitate, e potrebbero terminare prima della scadenza della campagna.

Trony: il volantino Black Days non ha rivali

Osservando da vicino la campagna promozionale, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a soluzioni del calibro di Oppo A15, in vendita a 139 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 569 euro, Samsung Galaxy A51 a 279 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Samsung Galaxy A12 a 179 euro, LG K22 a 99 euro, Motorola G9 Power a 199 euro e Motorola E6s a 109 euro.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati sui wearable, qui si scovano Apple Watch Serie 3 GPS + cellular a 249 ero o samsung Galaxy Watch a 329 euro.

Naturalmente le proposte del volantino Trony si estendono anche verso altre categorie merceologiche di uguale importanza, se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale potete decidere comunque di aprire subito le pagine che trovate nell’articolo.