Sony ha finalmente rilasciato un aggiornamento al PlayStation Store così come appare su PS5, che aggiunge una scheda Offerte all’interfaccia. La nuova scheda ospita tutti gli sconti attualmente disponibili, inclusi quelli disponibili tramite l’abbonamento a PlayStation Plus.

Ecco le novità sul nuovo aggiornamento

Puoi trovare la nuova scheda nella barra di navigazione tra le pagine Raccolte e Iscrizioni. Le offerte sponsorizzate vengono visualizzate in alto, come le attuali rimasterizzazioni e i saldi di giochi retrò. Puoi scorrere verso il basso per trovare le offerte Plus insieme ai dettagli per piattaforma.

La PS5 gestisce la sua pagina del negozio in modo diverso rispetto alle precedenti piattaforme PlayStation, integrandola direttamente nell’interfaccia standard invece di avviare un’app del negozio separata. Ciò rende i caricamenti molto più veloci quando si desidera uscire da un gioco per avviare un download, ma una sezione delle offerte era evidentemente mancante. Ora sarai in grado di accedere rapidamente a qualsiasi cosa in vendita.

La PlayStation 5 è stata notoriamente difficile da trovare, quindi potresti ancora cercarne una in primo luogo. Per una mano, tieni d’occhio la nostra guida al rifornimento di PS5, che aggiorniamo regolarmente con le ultime notizie su dove puoi trovare la nuova console di Sony. E se si vuole essere la Svizzera del console guerre e non prendere un lato, approfittare della nostra Xbox Serie X | S guida di rifornimento troppo.

