Sony, o più precisamente Sony Rewards, qualche ora fa ha annunciato che presto arriveranno delle nuove scorte, e che un numero limitato di PlayStation 5 saranno disponibili a partire da domani. Questo sarà il primo rifornimento di PS5 di Sony di questo nuovo anno, anche se non è ancora chiaro se le nuove unità saranno rese disponibili in più mercati o solo in alcuni mercati selezionati, tra cui quello statunitense.

PlayStation 5, Sony annuncia che a breve tornerà disponibile

Finora, Best Buy, GameStop e pochi altri rivenditori hanno incluso nei loro negozi alcuni nuovi giochi per PlayStation 5, ma per la maggior parte dei fan, la console in sé è stata impossibile da trovare. Sfortunatamente, questo è tutto ciò che Sony Rewards rivela.

* taps microphone * A limited number of PS5 consoles will be available tomorrow. Stay tuned & we'll let you know when they are live on the site. You might want to turn on post notifications. 👀⚡️ pic.twitter.com/ek25thJ3QN — Sony Rewards (@SonyRewards) January 14, 2021

La notizia arriva dall’account Twitter ufficiale di Sony Rewards, che non rivela alcun dettaglio aggiuntivo. Tutto ciò che annuncia è che farà sapere agli utenti quando saranno effettivamente disponibili le scorte e, a tal fine, incoraggia i follower ad attivare le notifiche dei post.

Al momento, non si sa quanto sia grande questo nuovo rifornimento, quando esattamente sarà disponibile o se i clienti verranno avvisati in anticipo. In questo momento, questo è tutto ciò che è stato condiviso finora.

Oltre a Sony, sembra anche che Target possa avere presto il suo rifornimento PS5, o almeno questo è quello che pensano alcuni fan di PlayStation. Detto questo, per ora, l’unica opportunità certa per ottenere una PS5 questa settimana è quella annunciata ufficialmente da Sony. Naturalmente, se Sony fornirà maggiori dettagli in merito, ci assicureremo di tenervi aggiornati.