La promozione Creami Wow 10GB dell’operatore virtuale Full MVNO PosteMobile, continua ad essere ancora disponibile per tutti i nuovi clienti fino al 16 Febbraio 2021, salvo ulteriori proroghe, al prezzo di 4.99 euro al mese.

Con tutte le offerte della gamma Creami di PosteMobile è presente il meccanismo dei Credit. Ognuno di essi vi ricordo che viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

PosteMobile: disponibile la Creami WOW 10 GB fino al 16 febbraio 2021

PosteMobile Creami Wow 10GB prevede l’attivazione della tariffa flat Creami NEXT 1 a 4.99 euro al mese con credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 10 Giga di traffico dati, composti da 5 Giga di base e 5 Giga bonus.

Questi ultimi vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM, ma a partire dal secondo mese l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano, permettendo al cliente di usufruire ogni mese di 10 Giga di traffico internet complessivo, corrispondenti a 10240 credit. Per il servizio mobile, l’operatore virtuale di Poste Italiane prevede la navigazione in internet su rete WindTre fino in 4G e 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Creami Wow 10GB è sottoscrivibile direttamente online dalla pagina dedicata presente sul sito PosteMobile o in alternativa tramite contatto telefonico con un consulente. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono una nuova SIM ricaricabile, con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.