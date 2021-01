PosteMobile, operatore Full MVNO di PostePay, ha deciso in queste ore di prorogare ancora fino al 6 Marzo 2021 le sue offerte di rete fissa PosteMobile Casa e Casa Facile, disponibili sempre con vari prezzi scontati.

Cominciando con PosteMobile Casa, si segnala che sono ancora valide la promozioni sul contributo di attivazione e sul prezzo di consegna e prima installazione. Entrambi i costi sono infatti gratuiti fino al 6 Marzo 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga Casa e Casa Web fino al 6 marzo 2021

PosteMobile Casa prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, senza scatto alla risposta e con telefono di casa incluso, ad un costo promozionale di 20.90 euro al mese, anziché 26.90 mensili. Per quanto riguarda PosteMobile Casa Facile, le chiamate illimitate verso numeri mobili non sono previste, ma sono invece tariffate a consumo al costo di 19 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta.

PosteMobile Casa Facile offre chiamate illimitate solo verso tutti i numeri fissi nazionali, sempre con telefono di casa incluso e senza scatto alla risposta, ad un prezzo mensile scontato a 14.90 euro, invece di 20.90 euro al mese. Con tutte le offerte in questione, i corrispettivi vengono fatturati a intervalli bimestrali tramite conto telefonico e possono essere addebitati su conto corrente o su bollettino postale. L’imposta di bollo è pari a 16 euro e viene rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Il telefono di casa incluso con queste due offerte di PosteMobile, viene fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale e in caso di cessazione dell’offerta, il cliente deve restituire il dispositivo entro 60 giorni, a propria cura e spese. Con le offerte della gamma Casa di PosteMobile, è inclusa anche una SIM già inserita all’interno del telefono di casa fornito dall’operatore e con la quale è possibile usufruire del servizio voce su rete mobile Vodafone. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.