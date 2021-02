Street View è stato lanciato oltre un decennio fa e questo vasto database di immagini sta attualmente alimentando la funzione AR di Live View. Un aggiornamento a Google Maps per Android migliora l’esperienza di Street View aggiungendo una modalità schermo diviso.

La nuova interfaccia utente con UI divisa si avvia automaticamente quando apri Street View dopo aver rilasciato un segnaposto sulla mappa. Nel frattempo, se accedi a Street View direttamente dall’elenco di un luogo, l’app ti apparirá con l’interfaccia attuale a schermo intero. In questi casi, noterai un pulsante “Riduci a icona” nell’angolo in basso a destra.

Google Maps si aggiorna su Android

La mappa presenta percorsi che presentano immagini a livello stradale evidenziate in blu e le foto sferiche scattate dagli utenti vengono visualizzate come punti. Puoi toccare un punto qualsiasi per saltare rapidamente, mentre l’indicatore circolare del punto in cui ti trovi presenta una freccia che mostra la direzione verso cui è puntato.

Questo metodo di navigazione è immensamente più comodo che spostarsi in Street View con le frecce e il trascinamento. È una cosa piccola, ma utile: in precedenza, dovevi tornare indietro da Street View alla mappa ogni volta che volevi passare a una nuova posizione. Questa funzione è stata precedentemente vista nella versione web di Google Maps. È anche simile alla funzione AR Live View, anche se utilizzava un feed live dalla tua fotocamera invece delle immagini di Street View.

Questo schermo diviso di Street View sará ampiamente implementato tramite un aggiornamento lato server sulle versioni recenti di Google Maps. Viene visualizzato sul client Android, ma non su iOS. Nel frattempo, l’aggiornamento é disponibile da tempo sul Web con la possibilità di regolare l’altezza dell’interfaccia.