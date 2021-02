A quanto pare ogni tanto per i clienti di un provider telefonico non arrivano solo SMS che avvisano di rimodulazioni imminenti, bensì anche buone notizie sotto forma di regalo completamente gratuito, è questo il caso dei clienti Windtre che senza un apparente motivo si stanno vedendo regalati dei Giga aggiuntivi a costo zero e senza condizioni.

Windtre infatti, nell’ultimo periodo, sta avvisando, tramite una campagna SMS, della possibilità di accedere a 10 Giga gratuiti al mese per sei mesi senza nessuna condizione o costo da pagare.

L’SMS avviso

L’SMS in questione è il seguente:

“Fai il pieno di GIGA con il regalo che WINDTRE ti ha riservato: GRATIS 10 GIGA al mese per 6 Mesi! Inizia subito ad usarli: rispondi 10 PROMO a questo SMS entro 3 giorni. I GIGA si aggiungono alla tua offerta senza alcun costo e si disattiveranno automaticamente alla fine del periodo promozionale”

Come potete leggere basta semplicemente rispondere con la dicitura 10 PROMO entro tre giorni per attivare i giga che a seguito del periodo di durata di 6 mesi, si disattiveranno in automatico da soli senza nessun costo da corrispondere.

I giga in questione si aggiungeranno a quelli presenti nella vostra offerta, un’ottima notizia non c’è che dire, visto soprattutto il periodo di restrizioni che ci obbliga a trascorrere la maggior parte del tempo della giornata nelle nostre abitazioni.

Se quindi avete ricevuto questo messaggio, non esitate, ricordate infatti che avete solo 3 giorni di tempo per accettare, altrimenti l’offerta non sarà più valida e non potrete goderne, il che sarebbe un grosso spreco.