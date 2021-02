Quante volte vi è capitato di ricevere una telefonata ed ignorare completamente l’identità del contatto? Crediamo di conoscere in anticipo la risposta. Una soluzione per risolvere il problema potrebbe passare per WhatsApp ed un famigerato trucco che porta allo scoperto coloro che chiamano con un numero sconosciuto. Ecco come fare in poche e semplici mosse.

Come scoprire a chi appartiene un numero attraverso WhatsApp

Moltissimi utenti usano piattaforme come Truecaller e Tellows per individuare prontamente l’identità del chiamante. Sono senza dubbio utili in quanto fornite di un apposito database che smaschera tentativi di spam e chiamate scomode provenienti da Call Center e truffatori verificati. Bloccano anche gli SMS ma non garantiscono la visione in chiaro di chi chiama.

Attraverso un trucco WhatsApp, invece, possiamo entrare più nel dettaglio scoprendo nome, cognome ed addirittura descrizione e fotografia dell’anonimo soggetto. Tutto si risolve nel giro di pochi minuti utilizzando le opportune funzioni.

Ipotizziamo di ricevere una telefonata dal numero 3XX XXX XXXX e di non ottenere alcuna risposta per tentativo di contatto. Le telefonate proseguono senza alcun riscontro. Pensiamo alla truffa dello squillo o a qualche scherzo telefonico. Potrebbe non essere così lontano dalla realtà. In questo caso basta aggiungere semplicemente il numero in rubrica per saperne di più.

Includendo il numero del contatto nella nostra lista personale, infatti, la char apparirà magicamente all’interno dell’applicazione WhatsApp consentendo di visualizzare la foto, la descrizione ed anche stato e nominativo. In questo modo possiamo saperne di più completando eventualmente la ricerca incrociata con l’uso di social network come Facebook, Twitter ed Instagram. Ovviamente affinché tutto funzioni è necessario che il contatto stia utilizzando WhatsApp.

Una procedura tanto semplice quanto efficace per individuare eventuali contatti anonimi che chiamano al nostro numero di telefono.