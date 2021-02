Ricevere dei Giga illimitati sulla propria SIM Vodafone è un evento che non capita tutti i giorni, anzi è a dir poco più unico che raro, dal momento che gli operatori spesso valutano a peso d’oro i loro preziosi giga di traffico dati.

È una sorpresa che però spetta ad alcuni clienti Vodafone, nel dettaglio si tratta di coloro che sono stati danneggiati dal blackout della rete accaduto nel mese di Gennaio, il quale ha impedito a tutti di navigare, inviare messaggi ed effettuare chiamate per un certo lasso di tempo, danneggiando indubbiamente il buon nome della compagnia.

Le scuse di Vodafone post blackout

L’iniziativa dell’operatore vestito di rosso nasce come idea per scusarsi con tutti gli utenti risultati danneggiati dal blackout della rete, cosa che ovviamente può capitare ma che allo stesso tempo danneggia il nome dell’azienda, che è avvenuto a Gennaio, guasto che per un manciata di ore ha reso inutilizzabili tutte le SIM Vodafone di migliaia di utenti.

Ma non tutti i blackout vengono per nuocere, infatti Vodafone per farsi perdonare elargirà a tutti coloro che hanno subito gli effetti del blackout un mese di Giga illimitati in modo completamente gratuito e automaticamente, il tutto accompagnato da un SMS di scuse per il problema.

Di seguito il messaggio di Vodafone:

“Gentile cliente, nella tua zona si e’ verificato un guasto tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato senza interruzione dalle prime ore della notte per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti in tarda mattinata. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 1 mese di Giga illimitati. Attendi SMS di conferma attivazione entro 48 ore. I Giga illimitati Vodafone sono riservati ai clienti che hanno subìto il completo azzeramento del segnale e scadranno dopo 1 mese. Chi volesse continuare a usufruire dei Giga senza limiti potrà attivare una delle offerte Vodafone Infinito a scelta fra le versioni Infinito Stardard; Gold Edition o Black Edition.”