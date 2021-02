Nel mese di Febbraio continuano le grandi promozioni firmate da TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad. Le principali compagnie telefoniche, in parte confermano ed in parte lanciano nuove tariffe per la telefonia mobile. A disposizione degli utenti ci sono importanti occasioni per la connessione internet e per le telefonate.

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, a Febbraio le migliori tariffe low cost

La prima occasione low cost del mese di Febbraio è rappresentata dalla TIM Gold Pro. La compagnia nazionale mette a disposizione dei clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti più 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro.

Anche Vodafone ha una sua risposta per i clienti che attivano una nuova SIM. Il gestore inglese rilancia la sua tariffa chiamata Special 100 Giga. Il prezzo per il rinnovo di quest’offerta è di 9,99 euro. A tale costo, i clienti avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la navigazione internet.

WindTre contrappone a TIM ed a Vodafone la sua promozione Star+. Anche in questa circostanza gli utenti ricevono telefonate illimitate verso fissi e mobili, SMS senza limiti e 100 Giga per navigare sotto rete 4G e 4,5G. Il costo per la tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Infine c’è la proposta di Iliad. L’operatore francese conferma a listino la sua tariffa di Gennaio: la Giga 70. Il pacchetto di questa promozione prevede un costo fisso di 9,99 euro al mese con chiamate ed SMS senza limiti con la presenza di 70 Giga per internet.