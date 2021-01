L’ultimo aggiornamento di iOS ha introdotto una nuova funzionalità che consiste nell’invio di una notifica di avviso quando viene rilevato che la fotocamera installata su un iPhone 12 non è una fotocamera Apple originale.

A tal proposito, Apple ha anche condiviso un documento di supporto che sottolinea l’importanza di far riparare un iPhone da un tecnico qualificato utilizzando parti Apple originali, mettendo in guardia sui rischi che possono derivare dall’utilizzo di una fotocamera non Apple.

Apple afferma che se la fotocamera dell’‌iPhone‌ deve essere sostituita, è importante rivolgersi a un tecnico qualificato perché una riparazione eseguita da personale non qualificato potrebbe causare uno scorretto funzionamento della fotocamera, e a risentirne sarà proprio la qualità dell’immagine.

iPhone, una fotocamera non originale potrebbe causare diversi problemi

Una fotocamera non originale potrebbe dunque causare problemi di compatibilità e prestazioni, ed Apple ha evidenziato, in particolare, queste probabili problematiche:

La fotocamera non mette a fuoco correttamente o le immagini non sono nitide

o le immagini non sono nitide Quando si utilizza la modalità Ritratto, il soggetto potrebbe non essere a fuoco o solo parzialmente

Un’app di terze parti che utilizza la fotocamera potrebbe bloccarsi o chiudersi in modo imprevisto

L’anteprima in tempo reale nelle app di terze parti potrebbe apparire vuota o potrebbe bloccarsi

Le notifiche di avviso di fotocamera non originale Apple sono disponibili esclusivamente su iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini e verranno mostrate solo se la fotocamera di uno di questi dispositivi viene sostituita con un modulo non originale. Se viene eseguita una tale riparazione, gli utenti visualizzeranno un avviso in Impostazioni> Generali> Informazioni che dice “Impossibile verificare che questo iPhone sia dotato di una fotocamera Apple originale”. L’avviso verrà visualizzato anche nella schermata di blocco per i primi quattro giorni dopo una riparazione e nell’app Impostazioni per 15 giorni.

Ciò, comunque, non influirà sulla capacità di utilizzare l’iPhone o di accedere alla fotocamera. L’iPhone rimarrà completamente funzionante, ma potrebbe non farlo correttamente.