Negli ultimi anni il settore automobilistico ha attraversato una profonda evoluzione in seguito alla rapida diffusione dei veicoli elettrici. Sono sempre di più, di fatto, gli automobilisti che scelgono di passare all’Elettrico sia per questioni economiche che per questioni legate all’eco sostenibilità del propulsore. E’ proprio su quest’ultimo punto, dunque, che negli ultimi anni si sono consumati lunghi dibattiti fra i protettori del Diesel ed i fan dell’Elettrico. Al fine di chiarire definitivamente la questione, di recente un noto istituto Tedesco ha deciso di avviare alcune indagini a riguardo. Scopriamo quindi di seguito quanto rilevato.

Diesel ed Elettrico: ecco la verità sulle emissioni di CO2

Come ben sappiamo, purtroppo, negli ultimi anni milioni di automobilisti Europei sono stati costretti a passare lunghe giornate a casa in seguito ai molteplici blocchi della circolazioni. Tutto ciò, purtroppo, ha arrecato ingenti danni a centinaia di migliaia di famiglie costrette a muoversi in maniera alternativa.

Proprio per questo motivo, dunque, alcune settimane fa l’Istituto Tedesco Ces-Info di Monaco di Baviera ha avviato alcune indagini, con lo scopo di analizzare nel dettaglio le emissioni di una Tesla Model 3 e di una Mercedes C220d. A differenza di quanto si possa immaginare, i risultati emersi dai test sono del tutto sorprendenti. Ecco quindi di seguito quanto rilevato: