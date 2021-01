Elon Musk ha rivelato che la sua prossima Tesla Model S, in uscita il mese prossimo, permetterà ai passeggeri di giocare a Cyberpunk 2077. L’annuncio è arrivato su Twitter ed è stato preceduto da un’immagine che mostrava una serie di videogiochi aggiuntivi, tra cui Cuphead, The Witcher 3: Wild Hunt, Stardew Valley ed altri titoli.

Tesla Model S, Elon Musk dice che si potrà giocare a Cyberpunk a bordo

I titoli potranno essere giocati da chi siede sul lato passeggero o sui sedili posteriori. Per coloro che cercano un po’ di divertimento durante un lungo viaggio, potrebbe essere il modo migliore per godersi Cyberpunk 2077.

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

La funzione Tesla Arcade dell’auto vanta 10 teraflop di potenza di elaborazione, che potrebbe metterla alla pari con le console di nuova generazione (anche se è un po’ difficile dirlo con certezza). Ovviamente, resta da vedere quale versione di Cyberpunk 2077 supporti Tesla Arcade e se presenterà o meno gli stessi problemi che hanno afflitto il gioco sin dal suo rilascio. Mentre la versione che è stata resa disponibile su PC è stata per lo più accolta con un forte positività ed entusiasmo, la versione per console (specie old-gen) ha ricevuto molte critiche. Ciò ha comportato il ritiro del gioco dal PlayStation Store e lo sviluppatore CD Projekt Red ha lavorato per far riammettere il gioco.

Anche se questa sembra decisamente una caratteristica interessante per la Tesla Model S, alcuni non potevano perdere l’occasione di fare battute sullo stato attuale di Cyberpunk 2077 . In particolare, Geoff Keighley di The Game Awards si è rivolto a Twitter per affermare che “il gioco si blocca più della macchina”. Ovviamente, se il gioco presenta alcuni degli stessi problemi su Tesla Arcade, i passeggeri possono sempre passare a The Witcher 3!