Bennet rinnova la propria campagna promozionale, riuscendo a lanciare un volantino che promette sconti incredibili alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, poiché non vengono posti limiti particolari, o regionalizzazioni degne di nota.

Il volantino risulta essere disponibile fino al 3 febbraio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia. Tutti i prodotti effettivamente inclusi nello stesso sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand (quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico).

Bennet: il volantino è ancora uno dei migliori

All’interno del volantino Bennet, gli utenti possono avere la possibilità di scovare alcune occasioni assolutamente degne di nota, come ad esempio un ottimo Apple iPhone 12 Mini, in vendita alla modica cifra di 789 euro. Il prezzo potrebbe apparire ancora elevato, ma dovete comunque considerare che parliamo di un modello da poco lanciato sul mercato, e di conseguenza non adatto ad uno sconto più importante.

In alternativa, dall’altro lato della medaglia, spicca sicuramente la Xiaomi Mi Band 5, una smartband estremamente interessante, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e per le specifiche tecniche incluse al suo interno. La richiesta finale corrisponde a soli 34,90 euro, una cifra irrisoria a cui tutti dovrebbero accedere nell’idea di spendere il meno possibile e godere di prestazioni incredibili.

Tutte le altre proposte del volantino Bennet sono riassunte nel dettaglio qui sotto, in modo che abbiate la possibilità di scoprire i singoli prezzi che l’azienda ha appositamente pensato per voi.