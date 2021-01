Sappiamo da tempo dell’esistenza nei piani di Samsung di due nuovi smartphone appartenenti alla famiglia Galaxy A 2021, ovvero i prossimi Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 5G. Questi ultimi sono già stati avvistati in questi ultimi mesi online in alcuni rumors e leaks, ma ora sono state da poco pubblicate da Evan Blass alcune immagini renders sul sito web voice.com.

Ecco i renders dei prossimi Galaxy A52 5G e Galaxy A72 5G secondo Evan Blass

Partiamo analizzando le immagini renders del fratello minore, ovvero il Samsung Galaxy A52 5G. La parte frontale anche quest’anno sarà occupata da un ampio Infinity-O Display con un foro centrale e con i bordi totalmente piatti. Né sul frame laterale né sul retro è presente un sensore biometrico per lo sblocco e questo può solo significare che sarà integrato all’interno dello schermo AMOLED. La parte posteriore ospita invece una zona rettangolare dove sono collocate le fotocamere posteriori. Da notare come il design e la disposizione di queste ultime ricordi moltissimo i fratelli maggiori della serie S, ovvero i Samsung Galaxy S21.

Il leaker Evan Blass ha poi pubblicato un’immagine renders ritraente la parte frontale del Samsung Galaxy A72 5G. Anche in questo caso troviamo la presenza di un Infinity-O Display con un foro centrale e bordi piatti. Purtroppo non sappiamo come sarà la backcover, ma immaginiamo che sarà simile a quella del fratello minore. Non ci resta che attendere gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale di questi due dispositivi. Nel frattempo, vi ricordiamo che il Galaxy A52 5G sarà il primo device di Samsung ad avere a bordo il SoC Snapdragon 750G.