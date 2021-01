Sony ha svelato la gamma di omaggi PlayStation Plus di febbraio per gli utenti PS5 e PS4. Conosciamo uno dei giochi gratuiti in arrivo dal lancio della PS5. Destruction AllStars, originariamente previsto per il rilascio insieme alla console, sarà disponibile per gli abbonati a PS Plus a febbraio.

Il gioco di combattimento veicolare è un’esclusiva per PS5 e si unisce a Concrete Genie e Control: Ultimate Edition , che riceverà un aggiornamento gratuito per PS5 il 2 febbraio.

Tutti e tre i giochi potranno essere rivendicati a partire dal 2 febbraio.

Destruction AllStars è un titolo multiplayer online sviluppato da Lucid Games. I giocatori prendono il controllo di uno dei 16 personaggi giocabili, ognuno dei quali ha il proprio veicolo con armi e mosse uniche. Come suggerisce il titolo, l’obiettivo è sfrecciare nell’arena e distruggere i veicoli dei tuoi avversari.

Se il tuo veicolo viene distrutto, puoi gareggiare a piedi, il che comprensibilmente renderà più difficile uscirne vittoriosi. Destruction AllStars sarà gratuito per gli abbonati fino al 5 aprile.

Control: la versione PS5 dell’edizione Ultimate viene rilasciata il 2 febbraio, lo stesso giorno in cui diventa gratuita per gli abbonati a PS Plus. Sarà disponibile sia per gli utenti PS4 che per PS5. L’edizione Ultimate include entrambi i pacchetti DLC ei possessori di PS5 riceveranno un aggiornamento gratuito che ti consente di giocare in due diverse modalità: prestazioni e grafica.

Le prestazioni eseguiranno il gioco a 60 fotogrammi al secondo e la modalità grafica a 30 fotogrammi al secondo con ray tracing. L’azione-avventura stellare di Remedy Entertainment ha ottenuto un 8/10 nella nostra recensione di Control.

Concrete Genie è un gioco di azione e avventura con Ash, un ragazzino che si imbatte in un pennello che trasforma i suoi scarabocchi in realtà.