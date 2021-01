L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 3 febbraio 2021 la propria offerta denominata Casa Web, con Wi-Fi e connessione illimitata.

Questa offerta, vi ricordo, è attivabile esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, dai nuovi clienti privati. Scopriamo insieme cosa propone con esattezza.

PosteMobile proroga Casa Web fino al prossimo 3 febbraio 2021

L’offerta denominata Casa Web propone connessione Internet illimitata su rete 4G+ con incluso, un modem Wi-Fi trasportabile in comodato d’uso gratuito e una SIM dati presente già nel dispositivo. La rete di PosteMobile Full al momento si appoggia a WindTre e l’offerta attivabile è compatibile con gli allarmi che adoperato la connessione.

In merito a quest’ultimo aspetto l’operatore raccomanda però i clienti di verificare la compatibilità tra il modem fornito e l’allarme da utilizzare. In futuro però è previsto nuovamente l’appoggio alla rete Vodafone. I clienti possono però stare tranquilli riguardo le loro SIM, perché tale passaggio non implica alcun cambio, dal momento che PosteMobile è un operatore di tipo Full MVNO.

Vi ricordo infine, che l’operatore PosteMobile propone tantissime altre offerte anche per Mobile, un esempio è la Creami WOW 10 GB che comprende credit illimitati per chiamare e inviare SMS, 10 GB di traffico internet in 4G, alla massima velocità disponibile (300 Mpbs in download) al prezzo di 4.99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.