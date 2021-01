MediaWorld conclude il primo mese dell’anno con una campagna promozionale tra le più richieste dalla community, stiamo parlando della Red Weekend, ben 4 giorni di sconti fortissimi, tutti attivati direttamente sul sito ufficiale.

In netto contrasto con la soluzione attualmente attiva in tutti i punti vendita, il suddetto volantino risulta essere accessibile sfruttando l’e-commerce aziendale. Qui gli utenti possono accedere a tantissimi prodotti in promozione, ricordando inoltre che è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa.

MediaWorld torna in auge con un volantino indiscusso

Se stavate pensando di acquistare uno smartphone Apple di ultima generazione, forse è arrivato il momento per fare il grande passo. Nella campagna corrente è stato incluso l’ottimo Apple iPhone 12 Mini di ultima generazione, il quale prevede un prezzo finale di 799 euro, per la versione no brand.

Volendo invece mirare verso un modello leggermente più datato, l’occhio cade sull’Apple iPhone XR con 64GB di memoria interna, il suo prezzo di vendita si aggirerà attorno ai 569 euro.

Naturalmente sono inclusi anche prodotti legati al mondo Android, qui si possono scovare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P Smart 2021, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P Smart 2019, Huawei Y6p, Oppo a73, Huawei P40 Lite o Oppo Find X2 Lite.

Per approfondire il volantino MediaWorld discusso direttamente nel nostro articolo, non dovete fare altro che collegarvi immediatamente al sito ufficiale premendo il seguente link.