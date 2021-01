La pandemia di Covid-19, come potevamo facilmente immaginare, non ha risparmiato il mondo dello spettacolo. A causa dei molteplici disagi causati dalle restrizioni e dai Lockdown imposti in ogni angolo del pianeta, purtroppo molteplici produzioni targate Netflix sono state costrette a sospendere il loro operato, facendo cosi slittare le date di rilascio precedentemente fissate. Con l’arrivo del 2021, però, gli utenti del colosso Americano hanno richiesto a gran voce delle news in merito ai propri titoli preferiti. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito le ultime novità in arrivo per le serie televisive Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis.

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: ecco cosa sappiamo sul futuro delle serie TV

Cominciamo parlando di Lucifer. Come ben sappiamo, nell’Agosto 2020 i fan della serie televisiva hanno avuto l’opportunità di guardare i primi 8 episodi della quinta stagione. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, le riprese sono state interrotte per diversi mesi, il che ha causato un enorme ritardo nella programmazione originale. Ad oggi, purtroppo, non si hanno notizie ufficiali sulla data di uscita ma, alcune settimane fa, sono stati rilasciati online i titoli originali dei prossimi 8 episodi. Eccoli di seguito:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Proseguiamo ora con Stranger Things. Dopo i recenti spoiler legati ad alcuni importanti avvistamenti sul set, poche settimane fa è stata annunciata, attraverso un leak, un’ipotetica data di uscita, ovvero il prossimo 21 Agosto 2021.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Lo scorso anno Netflix ha rilasciato sulla propria piattaforma lo spin-off “Vis a Vis: El Oasis” il quale ha spinto milioni di fan a chiedere il rilascio di nuovi episodi. Ciononostante, però, già nel 2019 l’ideatore della serie Ivan Escobar affermo che si sarebbe trattato del capitolo finale affermando quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”