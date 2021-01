Il nuovo volantino Expert lanciato nel periodo corrente, si estende su tutto il territorio nazionale, garantendo al singolo consumatore la possibilità di approfittare di prezzi estremamente più bassi del normale.

L’accesso alla suddetta promozione, come potete immaginare, risulta essere possibile anche dal sito ufficiale dell’azienda, in questo modo gli acquisti si effettuano dal divano di casa propria, ricevendo la merce a domicilio dietro il pagamento di una quota aggiuntiva a quanto mostrato a schermo. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand.

Expert: offerte e sconti a non finire

Da Expert gli utenti possono davvero mettere le mani su prodotti estremamente interessanti, non tanto perchè top di gamma, quanto per la disponibilità a prezzi ridotti, nella fascia medio-bassa del mercato.

Alcuni esempi del ragionamento appena espresso possono essere Motorola G9 Power, Motorola E6s, LG K42, Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei Y6p, Oppo A73 o similari.

Nell’eventualità in cui vogliate acquistare un wearable, non dimenticatevi dei vari dispositivi indossabili in promozione, come Samsung Galaxy Fit 2, Samsung Galaxy Watch 3 o Huawei Watch GT 2, tutti proposti a prezzi complessivamente accettabili, poichè saranno necessari al massimo 200 euro per il loro acquisto.

Il volantino Expert è indiscutibilmente uno dei più vari e completi del periodo, per questo motivo non abbiamo potuto riassumerlo in un unico articolo, non ci resta che rimandarvi alla visione delle pagine sottostanti per maggiori informazioni in merito.