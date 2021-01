Mentre CD Projekt affronta diverse cause legali su Cyberpunk 2077, la società con sede in Polonia sta vedendo aumentare i prezzi delle sue azioni dopo che il CEO di Telsa Inc. Elon Musk ha twittato riguardo al gioco di ruolo open-world.

Ecco cosa è successo dopo il tweet di Musk

Il miliardario della tecnologia ha utilizzato Twitter per pubblicizzare il nuovo modello S Plaid di Telsa, una ristrutturazione della popolare auto elettrica Model S che secondo Musk può andare da 0 a 100 km / h “in meno di [due] secondi” e viene venduto al dettaglio per $ 112.990.

Oltre a stuzzicare il design degli interni dell’auto, evidenziando il display touchscreen sul cruscotto con un’immagine della copertina di The Witcher 3 che occupa metà dello schermo, Musk ha affermato che la Model S Plaid può riprodurre Cyberpunk 2077.

In un tweet di follow-up , Musk ha detto che “l’estetica di Cyberpunk è incredibile” ed è questo tweet che ha fatto salire le azioni di CD Projekt fino al 19%, il più alto da giugno 2015. Secondo Bloomberg , questo aumento è di quasi sei volte la media di tre mesi dell’azienda, con le azioni di CD Projekt che hanno raggiunto il 40% in un periodo di quattro giorni.

Nonostante i problemi che l’azienda sta affrontando alla luce della qualità di Cyberpunk 2077, le azioni di CD Projekt hanno chiuso in rialzo del 16%. Lo sviluppatore CD Projekt Red ha pianificato più patch per Cyberpunk 2077 per stabilizzare ulteriormente il gioco. Successivamente, lo studio inizierà a lavorare sul DLC gratuito e sull’offerta multiplayer del gioco .

Vale la pena sottolineare che la partner di Musk, la musicista Claire Elise “Grimes” Boucher, interpreta un ruolo in Cyberpunk 2077, incarnando una delle tante celebrità di Night City, Lizzy Wizzy. Grimes contribuisce anche alla musica del gioco. Anche se non è ufficialmente nel gioco, almeno non ha confermato di essere nel gioco in alcun modo, un particolare NPC di Cyberpunk 2077 assomiglia stranamente a Elon Musk.