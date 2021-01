Continuano le tariffe invernali per gli utenti di WindTre. La compagnia arancione mette ancora una volta nel suo mirino gli operatori specializzati nel low cost ed, in particolare, Iliad. Il nuovo listino di WindTre ruota principalmente su una tariffa molto vantaggiosa con consumi quasi illimitati: la Star+.

WindTre mette nel mirino Iliad con la tariffa a meno di 10 euro

I clienti che scelgono di attivare WindTre Star+ si assicurano una delle migliori iniziative attualmente disponibili nel mercato della telefonia mobile. Il pacchetto di consumi per i clienti prevede minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto è di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni. Previsto, in aggiunta, un costo una tantum di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Questa tariffa di WindTre segue le condizioni delle principali offerte winback del gestore arancione. Per attivare la promozione, quindi, gli utenti dovranno effettuare la portabilità del loro numero da altro provider. La tariffa, per questo motivo, non può essere sottoscritta online, ma solo ed esclusivamente in uno degli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale.

L’obiettivo del gruppo commerciale del gestore arancione con la tariffa Star+ è sfidare gli operatori dediti alle promozioni low cost, con particolare interesse per Iliad. La WindTre Star+ si configura quindi come alternativa naturale alla Giga 70 di Iliad. Gli utenti che scelgono la promozione di WindTre avranno soglie di consumo più ampie rispetto a quelle di Iliad ed anche un risparmio mensile sul costo di rinnovo.