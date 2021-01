Vodafone entra a tutti gli effetti tra gli operatori che hanno aderito al bonus internet. Anche la compagnia inglese assicura ai suoi clienti la possibilità di ricevere l’agevolazione per la connessione internet e per la dotazione di un dispositivo mobile.

Come previsto dal piano nazionale, il bonus internet deve essere utilizzato per l’acquisto di una tariffa con Fibra Ottica e di un tablet. L’accesso all’incentivo sarà garantito a quelli che presentano una certificazione ISEE con valore non superiore a 20mila euro. L’ISEE deve essere aggiornato al 2020.

Vodafone, come ricevere il doppio sconto su internet e Fibra ottica

Anche in casa Vodafone, il bonus internet avrà un valore di 500 euro. Il valore dell’agevolazione per gli abbonati del provider inglese sarà diviso equamente in due parti: 240 euro saranno utilizzati come sconto per la connessione web mentre 260 euro saranno disponibili come riduzione sulla dotazione del tablet.

La promozione di Vodafone, nella sua forma standard, avrà un prezzo di 19,90 euro. Il prezzo sarà fisso per il primo anno, per un totale di dodici rinnovi. Nei contenuti per la telefonia, gli utenti riceveranno connessione internet senza limiti per la Fibra ottica con telefonate incluse verso tutti, senza scatto alla risposta.

Importante sarà anche il capitolo dedico all’acquisto del tablet. In controtendenza rispetto alle tariffe previste da WindTre e da TIM, Vodafone garantisce ai clienti la possibilità di scegliere il tablet in associazione. Gli utenti potranno beneficiare dello sconto dal valore di 260 euro. Laddove l’agevolazione non coprisse in totalità l’acquisto del tablet, sarà chiesta un saldo come differenza.