L’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11 per il Galaxy M21 è in fase di rilascio in India. Secondo le ultime indiscrezioni, l’implementazione dell’interfaccia personalizzata da Samsung è già stata avvistata in India all’inizio di questa settimana.

Quello indiano rappresenta sicuramente uno dei mercati in cui il Galaxy M21 ha avuto maggior successo. Anche per questo motivo, Samsung ha deciso di dare la priorità a questa regione per la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 11 sullo smartphone di fascia media. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M21 intravede Android 11, almeno in India

Il pacchetto OTA che sta uscendo ora è identificato dalla versione M215FXXU2BUAC, e oltre alla nuova One UI 3.0, porta sul dispositivo anche l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2021. Ci vorrà ancora qualche tempo prima che l’update diventi disponibile tramite OTA anche da noi. Potete comunque tenere monitorata la situazione recandovi dal vostro Galaxy S21 su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Vi ricordo che lo smartphone in questione monta un display da 6.4 pollici in risoluzione Full HD+, un processore Exynos 9611 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.3 GHz e ha un processore grafico Mali-G72 MP3. Abbiamo poi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile tramite una microSD.

Venendo a parlare del comparto fotografico questo dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 48 megapixel e di una frontale da 20 megapixel. Non manca il flash Singolo ed i video vengono registrati a Full HD – 1920 x 1080 pixel. Il dispositivo ha il supporto dual SIM e supporta le reti mobili sino a quelle LTE , mentre la Wi-Fi è di tipo a/b/g/n/ac e il Bluetooth è 5.0. Non manca il GPS e neanche il chip NFC. Manca invece la radio FM e la porta ad infrarossi. Infine, la batteria è da 6.000 mAh, probabilmente punto forte del dispositivo.